Випуск новин за 13:00: Вибори у ОТГ в Україні. Перевірка ярмарків у Києві

У випуску новин за 23 грудня станом на 13:00 – в 12 областях України стартували вибори у об'єднаних територіальних громадах. Найбільша кількість громад, де сьогодні голосують – в Черкаській області, там їх 27. Після вибуху газового балону у центрі Львова журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати й київський різдвяний ярмарок та перевірити, чи дотримуються там техніки безпеки.

Також у випуску: Цунамі накрило Індонезію, кількість загиблих зросла до 168. Як працює реформа децентралізації в Україні. Медики повідомили, що потерпілі від вибуху у Львові перебувають у стабільно важкому стані.