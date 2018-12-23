Випуск новин за 13:00: Вибори у ОТГ в Україні. Перевірка ярмарків у Києві
У випуску новин за 23 грудня станом на 13:00 – в 12 областях України стартували вибори у об'єднаних територіальних громадах. Найбільша кількість громад, де сьогодні голосують – в Черкаській області, там їх 27. Після вибуху газового балону у центрі Львова журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати й київський різдвяний ярмарок та перевірити, чи дотримуються там техніки безпеки.
Також у випуску:
Цунамі накрило Індонезію, кількість загиблих зросла до 168.
Як працює реформа децентралізації в Україні.
Медики повідомили, що потерпілі від вибуху у Львові перебувають у стабільно важкому стані.
Джерело: 24 канал
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