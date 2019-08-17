Випуск новин за 13:00: Затримання наркобарона. Кривавий напад у Києві
У випуску новин за 17 серпня станом на 13:00 – ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера, який напередодні просто під час екстрадиції втік з аеропорту Бориспіль, таки затримали. Відшукали злочинця у одній з областей України. Чоловік з ножем та заточкою накинувся на свою колишню дівчину. Як повідомили у поліції, чоловік хотів відновити стосунки зі своєю коханою, проте та відмовилася.
Також у випуску:
В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей.
У Києві на навчаннях рятували постраждалих під час зіткнення двох кораблів.
У Португалії зловили найбільшого торговця нелегальною зброєю.
Джерело: 24 канал
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