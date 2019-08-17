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      Випуск новин за 13:00: Затримання наркобарона. Кривавий напад у Києві

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 серпня станом на 13:00 – ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера, який напередодні просто під час екстрадиції втік з аеропорту Бориспіль, таки затримали. Відшукали злочинця у одній з областей України. Чоловік з ножем та заточкою накинувся на свою колишню дівчину. Як повідомили у поліції, чоловік хотів відновити стосунки зі своєю коханою, проте та відмовилася.

      Також у випуску:

      В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей.

      У Києві на навчаннях рятували постраждалих під час зіткнення двох кораблів.

      У Португалії зловили найбільшого торговця нелегальною зброєю.

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      Теги: Випуск новин Новини Києва Наркотики
      Джерело: 24 канал
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