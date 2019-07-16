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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Екстрадиція Фірташа у США. Засідання Радбезу ООН через мовний закон

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 липня станом на 14:00 – українського олігарха Дмитра Фірташа таки чекає американська в'язниця. Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на його екстрадицію до Сполучених Штатів. Росія намагається тиснути на Україну щодо мовного закону через міжнародні організації. Країна-агресор скликає засідання Радбезу, де будуть обговорювати документ.

      Також у випуску:

      На Рівненщині на весіллі отруїлося 45 людей.

      Під італійським консульством у Нью-Йорку вимагали звільнити українського нацгвардійця.

      Українці почали масово публікувати штучно зістарені фото, використовуючи додаток "Face App".

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      Теги: Випуск новин Дмитро Фірташ ООН
      Джерело: 24 канал
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