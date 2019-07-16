Випуск новин за 14:00: Екстрадиція Фірташа у США. Засідання Радбезу ООН через мовний закон
У випуску новин за 16 липня станом на 14:00 – українського олігарха Дмитра Фірташа таки чекає американська в'язниця. Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на його екстрадицію до Сполучених Штатів. Росія намагається тиснути на Україну щодо мовного закону через міжнародні організації. Країна-агресор скликає засідання Радбезу, де будуть обговорювати документ.
Також у випуску:
На Рівненщині на весіллі отруїлося 45 людей.
Під італійським консульством у Нью-Йорку вимагали звільнити українського нацгвардійця.
Українці почали масово публікувати штучно зістарені фото, використовуючи додаток "Face App".
Джерело: 24 канал
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