Випуск новин за 14:00: Кандидати в очільники об'єднаної церкви. Аварія на Львівщині

У випуску новин за 13 грудня станом на 14:00 – у Києві триває Архієрейський собор УПЦ МЦ, на якому духовенство Київського патріархату має обрати свого кандидата на пост глави Єдиної помісної церкви в Україні. Через ожеледицю на Львівщині військовий КРАЗ влетів у мікроавтобус, постраждало семеро людей. Відомо, що троє з них – діти й підлітки.

Також у випуску: Російські спецслужби готують провокації напередодні проведення Об'єднавчого собору. Негода в Україні: через сніг знеструмлені 170 населених пунктів, затримуються потяги та літаки. Євродепутати висловилися проти будівництва газопроводу "Північний потік-2"