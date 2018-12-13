Випуск новин за 14:00: Кандидати в очільники об'єднаної церкви. Аварія на Львівщині
У випуску новин за 13 грудня станом на 14:00 – у Києві триває Архієрейський собор УПЦ МЦ, на якому духовенство Київського патріархату має обрати свого кандидата на пост глави Єдиної помісної церкви в Україні. Через ожеледицю на Львівщині військовий КРАЗ влетів у мікроавтобус, постраждало семеро людей. Відомо, що троє з них – діти й підлітки.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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