17:02
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 14:00: Кандидати в очільники об'єднаної церкви. Аварія на Львівщині

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 грудня станом на 14:00 – у Києві триває Архієрейський собор УПЦ МЦ, на якому духовенство Київського патріархату має обрати свого кандидата на пост глави Єдиної помісної церкви в Україні. Через ожеледицю на Львівщині військовий КРАЗ влетів у мікроавтобус, постраждало семеро людей. Відомо, що троє з них – діти й підлітки.

      Також у випуску: 

      Російські спецслужби готують провокації напередодні проведення Об'єднавчого собору.

      Негода в Україні: через сніг знеструмлені 170 населених пунктів, затримуються потяги та літаки.

      Євродепутати висловилися проти будівництва газопроводу "Північний потік-2"

      Теги: УПЦ КП Випуск новин Новини Львова Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Страшно їхати до Європи
      сьогодні , 15:00 Страшно їхати до Європи
      Артем Овдієнко 1204
      Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      сьогодні , 14:00 Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      Світлана Попова 1760
      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      сьогодні , 13:01 Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      Наталя Сколоздра 850
      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      сьогодні , 12:25 Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      Блог Медіа 3380
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 1439
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 3 травня станом 19:00
       3 травня 2016 , 19:53
      Випуск новин за 10:00: Цунамі в Японії. СБУ впіймала дезертирів
      22 листопада 2016 , 10:56
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт у Страсбурзі. Арешт екс-юриста Трампа
       12 грудня , 22:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук