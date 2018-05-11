Випуск новин за 14:00: Побиття поліцейського. Справа Савченко
У випуску новин за 11 травня станом на 14:00 – у Києві на Оболоні побили поліцейського. Через те, що той зробив зауваження водію. Зброю для підриву Верховної Ради Надії Савченко давали російські полковники.
Також у випуску:
На Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу.
У Києві у Святошинському районі стріляли у 24-річного хлопця.
Двоє українських моряків загинули в Африці.
Джерело: 24 Канал
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