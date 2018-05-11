Випуск новин за 14:00: Побиття поліцейського. Справа Савченко

У випуску новин за 11 травня станом на 14:00 – у Києві на Оболоні побили поліцейського. Через те, що той зробив зауваження водію. Зброю для підриву Верховної Ради Надії Савченко давали російські полковники.

Також у випуску: На Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу. У Києві у Святошинському районі стріляли у 24-річного хлопця. Двоє українських моряків загинули в Африці.