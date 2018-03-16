Випуск новин за 14:00: Подання на арешт Савченко. Американський астронавт у Києві
Випуск новин 14:37, сьогодні 164 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 14:00 – у Верховній Раді розглядатимуть подання на арешт Надії Савченко. Американський астронавт Ренді Брезнік зібрав аншлаг у Києві.
Також у випуску:
США збираються вводити санкції проти Росії.
Бойовики 4 рази обстріляли українські позиції.
У США внаслідок падіння мосту загинули 6 людей.
Джерело: 24 Канал
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