Випуск новин за 14:00: Протести у Каталонії. Виступ Дональда Туска у Львові

У випуску новин за 21 лютого станом на 14:00 – у Каталонії розпочався масштабний страйк. Причиною став судовий процес над місцевими політиками, яких звинувачують у сепаратизмі та проведені незаконного референдуму. До Львова завітав президент Європейської ради Дональд Туск. Він поспілкувався зі студентами ЛНУ імені Івана Франка, а також отримав диплом почесного доктора університету.

Також у випуску: В Україні напередодні виборів запроваджують одразу дві реформи: монетизацію субсидій та індексацію пенсій. У Відні розслідують відмивання сотень мільйонів доларів через офшори з українських банків-банкрутів. Кількість жертв внаслідок масштабної пожежі у Бангладеш збільшилася до 81 людини.