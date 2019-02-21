Випуск новин за 14:00: Протести у Каталонії. Виступ Дональда Туска у Львові
У випуску новин за 21 лютого станом на 14:00 – у Каталонії розпочався масштабний страйк. Причиною став судовий процес над місцевими політиками, яких звинувачують у сепаратизмі та проведені незаконного референдуму. До Львова завітав президент Європейської ради Дональд Туск. Він поспілкувався зі студентами ЛНУ імені Івана Франка, а також отримав диплом почесного доктора університету.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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