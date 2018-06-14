Випуск новин за 14:00: Смертельна ДТП на Львівщині. Висунення Трампа на Нобелівську премію
У випуску новин за 14 червня станом на 14:00 – Вночі, 14 червня, на трасі Київ-Чоп у Бродівському районі на Львівщині сталася жахлива ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох мікроавтобусів загинула людина, ще 9 осіб доправили до лікарень. Норвезькі депутати висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Також у випуску:
США сподівається на роззброєння КНДР до 2020 року.
У Львові випала дитина з маршрутки під час руху.
Спорткар за 8 мільйонів гривень кинули на узбіччі траси Харків-Дніпро.
Джерело: 24 канал
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