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      Випуск новин за 14:00: Снігопад у Києві. Справа нардепа Пашинського

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 14:00 – у Києві випав рясний мокрий сніг, за словами синоптиків, він буде падати майже весь день. Через ожеледицю на дорогах, Правий берег Києва вже паралізували затори. Поліція вручила підозру чоловіку, який два роки тому постраждав внаслідок вогнепального перелому, йому який йому наніс народний депутат Сергій Пашинський.

      Також у випуску: 

      У Смілі ввели надзвичайний стан, через відсутність опалення.

      Смертельна пожежа у Запоріжжі забрала життя трьох дітей.

       

       

       

      Теги: Новини України Сніг в Україні Випуск новин Новини Києва Сергій Пашинський
      Джерело: 24 канал
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