Випуск новин за 14:00: Справа проти Холодницького. Форум "Від Крут до Брюсселя" у Києві
У випуску новин за 29 січня станом на 14:00 – СБУ закрила "акваріумну справу" проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Його підозрювали в розголошенні відомостей досудового розслідування та порушенні професійної етики. У Києві розпочався форум "Від Крут до Брюсселя", на якому Петро Порошенка має оголосити про намір вдруге балотуватися в президенти.
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Джерело: 24 канал
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