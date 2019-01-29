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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 14:00: Справа проти Холодницького. Форум "Від Крут до Брюсселя" у Києві

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 січня станом на 14:00 – СБУ закрила "акваріумну справу" проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Його підозрювали в розголошенні відомостей досудового розслідування та порушенні професійної етики. У Києві розпочався форум "Від Крут до Брюсселя", на якому Петро Порошенка має оголосити про намір вдруге балотуватися в президенти.

      Також у випуску: 

      У Кам'янському стався вибух на Дніпровському коксохімічному заводі.

      28 січня проросійські бойовики обстріляли околиці Мар'їнки та п'ять разів атакували позиції ЗСУ.

      "Перші кіборги": в Україні відзначають день пам'яті героїв бою під Крутами.

      Основні теми передвиборчої кампанії Порошенка: які козирі має чинний глава держави.

      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини Києва Випуск новин Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
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