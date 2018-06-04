Випуск новин за 14:00: Стрілянина у Києві. Перекриття дороги

У випуску новин за 4 червня станом на 14:00 – у селі Гореничі під Києвом обстріляли авто київського кримінального авторитета Олександра Ліщенка. В Одесі люди з самого ранку блокують одну з найбільших доріг міста – Тираспільське шосе.

Також у випуску: До квартири арештованого головреда "РИА Новости" Кирила Вишинського напередодні увірвалися невідомі викрали документи й цінні речі. Роману Сущенко, якого затримали у Москві майже два роки тому, сьогодні оголосять вирок. У Москві затримали громадянина України.