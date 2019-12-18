Випуск новин за 14:00: Суд у Львові. Обвал шахти

У випуску новин за 18 грудня станом на 14:00 – Господарський суд почав розглядати звернення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про позбавлення європейського інвестора CTP права власності. На Донеччині біля міста Вугледар, що на підконтрольній Україні території, на шахті стався обвал. У той час там був гірник - його пошуки досі тривають.

Також у випуску:

Тристороння контактна група сьогодні має вперше зустрітися після нормандських перемовин. Запланована зустріч о другій половині дня. На ній повинні узгодити остаточну дату та списки полонених на обмін.

Адвокати підозрюваних у справі Шеремета - Яни Дугарь та Юлії Кузьменко мали оскаржувати рішення про їхній арешт.

Верховна Рада ухвалила закон, який фактично знімає з обранців недоторканність.