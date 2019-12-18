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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
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      Випуск новин за 14:00: Суд у Львові. Обвал шахти

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 14:00 – Господарський суд почав розглядати звернення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про позбавлення європейського інвестора CTP права власності. На Донеччині біля міста Вугледар, що на підконтрольній Україні території, на шахті стався обвал. У той час там був гірник - його пошуки досі тривають.

      Також у випуску: 

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      Адвокати підозрюваних у справі Шеремета - Яни Дугарь та Юлії Кузьменко мали оскаржувати рішення про їхній арешт.

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      Теги: Новини Донецька Новини Львова Випуск новин
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