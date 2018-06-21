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Випуск новин за 14:00: Сутички у міськраді Києва. Ситуація на фронті

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 червня станом на 14:00 – на місці музею по документах торгівельний центр, активісти вимагають збереження культурного шару з часів Київської Русі. Російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, троє українських захисників поранені.

Також у випуску:

Українські військові на Донбасі затримали свого колишнього колегу, який втік до терористичної ЛНР.

В Києві прощаються з Іваном Драчем, тисячі людей прийшли віддати останню шану видатному діячеві.

Український омбудсмен Людмила Денісова продовжує добиватись зустрічі з Олегом Сенцовим.

Теги: Випуск новин Новини Києва Втрати Війна на Донбасі Сутички
Джерело: 24 канал
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