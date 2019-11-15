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      Випуск новин за 14:00: ТЕЦ Дубневичів передадуть "Нафтогазу". Потоп у Венецїї

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 14:00 – жителі Нового Роздолу і Новояворівська скоро отримають гарячі батареї. Дві місцеві ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, передадуть новим управителям – державній компанії "Нафтогаз Тепло". У Венеції оголосили надзвичайний стан. Все через масштабні підтоплення у місті. Рясні зливи, які завітали сюди ще на початку тижня, призвели до рекордного підйому

      Також у випуску:

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      Теги: Нафтогаз Випуск новин Новини Львова
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