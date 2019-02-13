Випуск новин за 14:00: Вибух каналізаційного люку у Львові. Перший коментар Мангера

У випуску новин за 13 лютого станом на 14:00 – у Львові вибух каналізаційного люку пошкодив вікна квартир та травмував 26-річний хлопця. Вперше на суді заговорив Владислав Мангер, який стверджує, що не розуміє чому його підозрюють у цій справі.

Також у випуску: Адвокати полонених моряків у Росії намагаються скасувати продовження терміну їх утримання. Два кандидати в президенти внесли заставу за поліцейського Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень. Попри заборону Уляна Супрун усе ж поїхала в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ.