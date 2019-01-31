Випуск новин за 14:00: Зникнення 13 полонених українців у списках обміну. Обмеження руху в Києві
У випуску новин за 31 січня станом на 14:00 – зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13 українців, Київ вимагає пояснень від окупантів. Про це написала у своєму Facebook перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Є всі підстави побоюватися, що їх закатували в тюрмах. У Києві обмежать рух на Північному і Південному мостах.
Також у випуску:
Кримський міст продовжує руйнуватись, пересування транспорту там під загрозою.
Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції.
На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів.
Джерело: 24 канал
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