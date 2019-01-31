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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 14:00: Зникнення 13 полонених українців у списках обміну. Обмеження руху в Києві

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 14:00 – зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13 українців, Київ вимагає пояснень від окупантів. Про це написала у своєму Facebook перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Є всі підстави побоюватися, що їх закатували в тюрмах. У Києві обмежать рух на Північному і Південному мостах.

      Також у випуску:

      Кримський міст продовжує руйнуватись, пересування транспорту там під загрозою.

      Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції.

      На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Києва Українці в полоні РФ Дороги
      Джерело: 24 канал
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