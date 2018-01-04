Випуск новин за 15:00: Атака на базу РФ в Сирії. Молода мама на Львівщині
Випуск новин 15:47, сьогодні 229 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 січня станом на 15:00 – ісламісти знищили сім бойових літаків федерації. Авіабазу Хеймім атакували ще тиждень тому, однак про це російська газета Комерсант повідомила лише зараз. 12-літня мама із Львівщини Тетяна Лучишин зізналася, хто батько її дитини.
Також у випуску:
У сирійському порту Тартус через борги судновласника застрягли 10 українських моряків.
Три людини загинуло внаслідки урагану Елеонора, котрий пройшовся північною Європою.
Польща знову заявила, що рятує біженців з України.
Джерело: 24 Канал
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