Випуск новин за 15:00: Атака на базу РФ в Сирії. Молода мама на Львівщині

У випуску новин за 3 січня станом на 15:00 – ісламісти знищили сім бойових літаків федерації. Авіабазу Хеймім атакували ще тиждень тому, однак про це російська газета Комерсант повідомила лише зараз. 12-літня мама із Львівщини Тетяна Лучишин зізналася, хто батько її дитини.

Також у випуску: У сирійському порту Тартус через борги судновласника застрягли 10 українських моряків. Три людини загинуло внаслідки урагану Елеонора, котрий пройшовся північною Європою. Польща знову заявила, що рятує біженців з України.