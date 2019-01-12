Випуск новин за 15:00: Мітинг на підтримку бранців Кремля. Вибух у ТЦ Києва

У випуску новин за 12 січня станом на 15:00 – у Херсоні попри лютий холод десятки небайдужих влаштували акцію протесту на підтримку бранців Кремля. У столичному ТЦ "Мармелад" пролунав вибух. Деталі інциденту ще встановлюють, проте, зі слів свідків, чоловік намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі та запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.

Також у випуску: У Харкові стався обвал торгового павільйону. За минулу добу проросійські бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Анатолій Гриценко бере участь у президентських перегонах 2019 року.