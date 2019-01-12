Випуск новин за 15:00: Мітинг на підтримку бранців Кремля. Вибух у ТЦ Києва
У випуску новин за 12 січня станом на 15:00 – у Херсоні попри лютий холод десятки небайдужих влаштували акцію протесту на підтримку бранців Кремля. У столичному ТЦ "Мармелад" пролунав вибух. Деталі інциденту ще встановлюють, проте, зі слів свідків, чоловік намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі та запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці.
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Джерело: 24 канал
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