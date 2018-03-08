Випуск новин за 15:00: Моторошна ДТП в Перу. Україна – надійний партнер для Європи
Випуск новин 15:35, 8 березня 125 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 березня станом на 15:00 – у Перу пасажирський автобус упав із висоти 120 метрів. Десятеро людей загинули, щонайменше 20 отримали поранення. "Газпрому" не вдалося виставити Україну і НАК "Нафтогаз" як ненадійних партнерів для Європи.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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