Випуск новин за 15:00: Моторошна ДТП в Перу. Україна – надійний партнер для Європи

У випуску новин за 8 березня станом на 15:00 – у Перу пасажирський автобус упав із висоти 120 метрів. Десятеро людей загинули, щонайменше 20 отримали поранення. "Газпрому" не вдалося виставити Україну і НАК "Нафтогаз" як ненадійних партнерів для Європи.

Також у випуску: Громадські активісти пропонують називати жінок за професіями. Сьогодні, 8 березня, в столиці України марш феміністично налаштованих жінок. Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли, зараз перебувають у комі.