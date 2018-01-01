Випуск новин за 15:00: Моторошне вбивство жінки на Київщині. Роковини з дня народження Бандери
Випуск новин 15:33, сьогодні 189 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 січня станом на 15:00 – на Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську. Її тіло без одягу витягли з річки поблизу села Демидів. Видатний українець, якого вже майже 60 років немає в живих та який і досі не дає спокою сучасним політикам: 1 січня 2018 року виповнюється 109 років з дня народження Степана Бандери.
Також у випуску:
Неспокійною видалася ніч у зоні АТО.
2018 рік в Україні зустрічають майже 7 тисяч довгожителів, яким більше 100 років.
На українському кордоні починає діяти біометричний режим.
Джерело: 24 Канал
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