Випуск новин за 15:00: Негода в Європі. Зсуви ґрунту у Києві

У випуску новин за 9 лютого станом на 15:00 – в Європі оголосили тривогу через негоду. До берегів Бельгії наближається потужний ураган Саіра. Королівський метеорологічний інститут оголосив у країні помаранчевий рівень небезпеки. Кілька приватних будинків у центрі столиці ризикують опинитися у яру. Через зсув грунту схили з усіма будівлями повзуть вниз.

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