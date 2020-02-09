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      Випуск новин за 15:00: Негода в Європі. Зсуви ґрунту у Києві

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 лютого станом на 15:00 – в Європі оголосили тривогу через негоду. До берегів Бельгії наближається потужний ураган Саіра. Королівський метеорологічний інститут оголосив у країні помаранчевий рівень небезпеки. Кілька приватних будинків у центрі столиці ризикують опинитися у яру. Через зсув грунту схили з усіма будівлями повзуть вниз.

      Також у випуску:

      Потужні зливи в Австралії загасили масштабні лісові пожежі та спричинили масові повені. Проливні дощі зупинили вогонь, що вже наближався до Сіднея.

      Бойовики знову поливають мінами наші позиції. Цього разу дісталося захисникам Лебединського. Там за сьогодні прилетіло вже 10 мін забороненого Мінськом калібру 82 міліметри.

      Троє маленьких дітей втопилися у ставку у Запорізькій області. Трагедія сталася у селі Долинське. Малечі було лише по п'ять років.

      Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
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      Теги: Випуск новин Стихійні лиха Новини Києва
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