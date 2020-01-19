Випуск новин за 15:00: Пожежа у Києві. Гаррі та Меган позбавили титулу

У випуску новин за 19 січня станом на 15:00 – на Троєщині спалахнула квартира у багатоповерхівці. Пожежа почалась на четвертому поверсі, але задимлення було настільки сильне, що охопило ще п'ять поверхів над джерелом займання. Єлизавета ІІ позбавила принца Гаррі та його дружину Меган Маркл королівського титулу. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Також у випуску: Через траурні заходи в районі аеропорту "Бориспіль" можливі обмеження руху. Зокрема, незначні обмеження стосуватимуться дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе. Трьох російських акторів, що гастролювали на анексованому півострові, Служба безпеки України допустить на територію України. Мова про артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко. Християни східного обряду сьогодні відзначають Водохреще. Люди вірять, що вода у цей день набуває цілющих властивостей.