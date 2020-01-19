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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Випуск новин за 15:00: Пожежа у Києві. Гаррі та Меган позбавили титулу

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 січня станом на 15:00 – на Троєщині спалахнула квартира у багатоповерхівці. Пожежа почалась на четвертому поверсі, але задимлення було настільки сильне, що охопило ще п'ять поверхів над джерелом займання. Єлизавета ІІ позбавила принца Гаррі та його дружину Меган Маркл королівського титулу. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

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      Теги: Новини Києва Випуск новин Пожежа
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