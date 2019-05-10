Випуск новин за 15:00: У львівському ліцеї розпилили газ. Акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 10 травня станом на 15:00 – у Львівському ліцеї "Оріана" розпилили газ. Вчителі одразу відчинили вікна та викликали медиків. Після надання допомоги кількох дітей, яким стало зле, відпустили додому. Олег Сенцов уже п'ять років сидить за ґратами. До річниці ув'язнення Сенцова у Києві активісти влаштували ходу до 14 посольств країн-членів Ради Європи.

Також у випуску: У Харкові невідомі підірвали банкомат, аби забрати з нього гроші. Міжнародний трибунал завершив розглядати позов України про незаконне утримання військових моряків. Коломойський заявив, що бачить Арсена Авакова прем'єр-міністром.

Джерело: 24 канал