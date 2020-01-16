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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Випуск новин за 16:00: Скандал із будівництвом метро в Києві. Новий прем'єр-міністр Росії

      Випуск новин 81 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 16:00 – у столиці триває епопея з будівництвом станції метро на житловому масиві Виноградар. Голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво не дорахували півтора мільярда гривень. У Росії обрали нового прем'єр-міністра. Депутати Держдуми проголосували за кандидатуру Михайла Мішустіна.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати з парламенту законопроєкт про децентралізацію, і відправити його на доопрацювання. 

      16 січня в Україні, з ініціативи самих кіборгів, відзначають день пам'яті полеглих захисників Донецького аеропорту.

      У Кабміні спростували інформацію щодо відставки прем'єр-міністра.

      На Харківщині створили музей унікальних експонатів, які знайшли в сільських хатах. 

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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Михайло Мішустін Новини Росії Новини Києва Метро
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