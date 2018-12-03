Випуск новин за 16:00: Військові навчання на Чернігівщині. Запобіжний захід Продану
Випуск новин за 3 грудня станом на 16:00 – на Чернігівщині, розпочалися військові тактичні навчання з бойової стрільби. Бійці відпрацьовували знищення противника з різних видах бою в умовах наступу противника та відбиття його атаки. У столиці почали обирати запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.
Також у випуску:
Журналіст Джамаль Хашоггі до своєї загибелі планував створити молодіжний онлайн-рух проти влади.
Україна добивається зустрічі з полоненими моряками.
Порошенко просить депутатів припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.
Джерело: 24 канал
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