Випуск новин за 16:00: Військові навчання на Чернігівщині. Запобіжний захід Продану

Випуск новин за 3 грудня станом на 16:00 – на Чернігівщині, розпочалися військові тактичні навчання з бойової стрільби. Бійці відпрацьовували знищення противника з різних видах бою в умовах наступу противника та відбиття його атаки. У столиці почали обирати запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Також у випуску: Журналіст Джамаль Хашоггі до своєї загибелі планував створити молодіжний онлайн-рух проти влади. Україна добивається зустрічі з полоненими моряками. Порошенко просить депутатів припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.