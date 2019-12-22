Випуск новин за 17:00: Акція проти Авакова. Старт місцевих виборів

У випуску новин за 22 грудня станом на 17:00 – у Києві проходять дві акції проти Авакова та фальсифікацій у справі щодо вбивства Шеремета. У 86 ОТГ сьогодні стартували перші місцеві вибори.

Також у випуску: Синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Окупанти обстріляли Золоте-4. Фанати підтримали Романа Зозулю у матчі з "Ельче".