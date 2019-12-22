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      Випуск новин за 17:00: Акція проти Авакова. Старт місцевих виборів

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 17:00 – у Києві проходять дві акції проти Авакова та фальсифікацій у справі щодо вбивства Шеремета. У 86 ОТГ сьогодні стартували перші місцеві вибори.

      Також у випуску:

      Синоптики прогнозують погіршення погодних умов. 

      Окупанти обстріляли Золоте-4.

      Фанати підтримали Романа Зозулю у матчі з "Ельче".

      Топ-10 непотрібних аналізів, від яких варто відмовитись
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      Теги: Випуск новин Арсен Аваков Місцеві вибори 2020
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