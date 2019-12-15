Випуск новин за 17:00: Білоруси проти інтеграції з РФ. Вифлеємський вогонь миру в Україні

У випуску новин за 15 грудня станом на 17:00 – до центру білоруського Гродно прийшли місцеві активісти. Вони виступають проти інтеграції своєї країни з Росією. Пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру в Україну. Його привезли в Київ прямим рейсом з Відня.

Також у випуску: На південному заході Китаю затопило вугільну шахту: щонайменше четверо осіб загинуло, ще 14 вважаються зниклими безвісти. Facebook запускає нову програму в Україні: з 2020 року всі підозрілі публікацї будуть позначатися як потенційно небезпечні. Жодного слова про бійки та лайки: народний депутат Олександр Дубінський розробив етичний кодекс для "слуг народу". В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який триватиме до 23 грудня.