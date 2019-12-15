Випуск новин за 17:00: Білоруси проти інтеграції з РФ. Вифлеємський вогонь миру в Україні
У випуску новин за 15 грудня станом на 17:00 – до центру білоруського Гродно прийшли місцеві активісти. Вони виступають проти інтеграції своєї країни з Росією. Пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру в Україну. Його привезли в Київ прямим рейсом з Відня.
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