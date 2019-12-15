18:52
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 17:00: Білоруси проти інтеграції з РФ. Вифлеємський вогонь миру в Україні

      Випуск новин 54

      У випуску новин за 15 грудня станом на 17:00 – до центру білоруського Гродно прийшли місцеві активісти. Вони виступають проти інтеграції своєї країни з Росією. Пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру в Україну. Його привезли в Київ прямим рейсом з Відня.

      Також у випуску: 

      На південному заході Китаю затопило вугільну шахту: щонайменше четверо осіб загинуло, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

      Facebook запускає нову програму в Україні: з 2020 року всі підозрілі публікацї будуть позначатися як потенційно небезпечні.

      Жодного слова про бійки та лайки: народний депутат Олександр Дубінський розробив етичний кодекс для "слуг народу".

      В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який триватиме до 23 грудня. 

      В окупованому Криму затонув російський підводний човен: з'явилось відео
      сьогодні
      6270
      Теги: Новини України Новини Києва Пласт Протести Новини Білорусі Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну
      Анна Калюжна 324
      сьогодні , 15:03 Хитрий Путін та хвиля протестів: топ подій, що змінили світ у 2019 році
      Анатолій Максимов 1649
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1830
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      856
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2958
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук