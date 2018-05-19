Випуск новин за 17:00: Марш-підтримка полоненим. Екскурсія для незрячих
У випуску новин за 19 травня станом на 17:00 – у Києві проходить марш на підтримку військових, яких незаконно утримують на окупованій території. У Львові музей "Арсенал" вперше в місті запровадив екскурсії для незрячих, там створили муляжі раритеів.
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Джерело: 24 Канал
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