Випуск новин за 17:00: Звільнення Катеринівки. Діалог із Варшавою
Випуск новин 18:36, сьогодні 117 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 лютого станом на 17:00 – село Катеринівка, що на Луганщині, звільнили від окупантів. Варшава готова до діалогу щодо скандального закону про Інститут національної пам'яті.
Також у випуску:
Активісти пікетують маєток Порошенка у селищі Козин під Києвом.
На фронті за добу нарахували 6 ворожих обстрілів. 2 українських захисників поранені.
Славетні водні канали у Венеції перетворилися на калюжі.
Джерело: 24 Канал
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