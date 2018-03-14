Випуск новин за 18:00: Британія скликає нараду. Путін в Криму

У випуску новин за 14 березня станом на 18:00 – Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН, на порядку денному питання впливу проти Росії. Путін приїхав до окупованого Криму відвідати будівництво Керчинського мосту, відтак, це останній регіональний візит перед виборами в Росії.

Також у випуску: У Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Італії українського бійця. В Україні відзначають День добровольця. СБУ та ГПУ викрили російську агентурну мережу по всій Україні.