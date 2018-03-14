Випуск новин за 18:00: Британія скликає нараду. Путін в Криму
Випуск новин 19:09, сьогодні 265 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 березня станом на 18:00 – Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН, на порядку денному питання впливу проти Росії. Путін приїхав до окупованого Криму відвідати будівництво Керчинського мосту, відтак, це останній регіональний візит перед виборами в Росії.
Також у випуску:
У Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Італії українського бійця.
В Україні відзначають День добровольця.
СБУ та ГПУ викрили російську агентурну мережу по всій Україні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі