Випуск новин за 18:00: Голосування на Львівщині. Сценарії розпуску парламенту

У випуску новин за 23 квітня станом на 18:00 – поки більшість регіонів країни голосували за Зеленського, Львів підтримав чинного президента Петра Порошенка. Українці все частіше говорять про розпуск парламенту. Журналісти 24 каналу з'ясували, наскільки реальним є сценарій дострокових виборів до Верховної Ради.

Також у випуску: ЦВК підрахувала 100% електронних протоколів: Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%. Представник штабу Зеленського зазначив, що покроковий шлях лідер президентських виборів презентує після інавгурації.

Джерело: 24 канал