Випуск новин за 18:00: Кортеж Порошенка збив людину. ДТП за участю військового авто

У випуску новин за 6 березня станом на 18:00 – у Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку. Також у столиці сталася ще одна аварія – перевернувся військовий броньовик.

Також у випуску: У Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинули десятки людей. На Житомирщині у власній оселі загинула родина з 8 людей. Двох підозрюваних у підриві Угорського культурного центру в Ужгороді взяли під варту.