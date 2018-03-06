Випуск новин за 18:00: Кортеж Порошенка збив людину. ДТП за участю військового авто
Випуск новин 18:53, 6 березня 187 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 18:00 – у Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку. Також у столиці сталася ще одна аварія – перевернувся військовий броньовик.
Також у випуску:
У Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинули десятки людей.
На Житомирщині у власній оселі загинула родина з 8 людей.
Двох підозрюваних у підриві Угорського культурного центру в Ужгороді взяли під варту.
Джерело: 24 Канал
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