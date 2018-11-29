Випуск новин за 18:00: Нові подробиці захоплення українських моряків. Скандальна забудова Києва

У випуску новин за 29 листопада станом на 18:00 – спецслужби України перехопили розмови російських пілотів, які обстрілювали українські кораблі. Записи свідчать, що обстріли були цілеспрямованими. Сестра депутата Олеся Довгого та тесть екс-голови ДФС Романа Насірова хочуть збудувати елітну нерухомість біля Софійського собору.

Також у випуску: Росіяни заявили, що збирають важке озброєння на кордоні із Кримом. Тимчасова слідча комісія проведе виїзне засідання у справі Катерини Гандзюк в Херсоні.