Випуск новин за 18:00: Нові випадки коронавірусу в Україні. Карантин у Києві

У випуску новин за 23 березня станом на 18:00 – у Києві 4 нові випадки коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Нових хворих виявили сьогодні протягом дня. Карантинні обмеження запровадили у магазинах та аптеках столиці. Відсьогодні там може перебувати лише 1 клієнт на 10 квадратних метрів. Відвідувати спортивні та дитячі майданчики – заборонено.

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