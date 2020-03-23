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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 18:00: Нові випадки коронавірусу в Україні. Карантин у Києві

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 березня станом на 18:00 – у Києві 4 нові випадки коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Нових хворих виявили сьогодні протягом дня. Карантинні обмеження запровадили у магазинах та аптеках столиці. Відсьогодні там може перебувати лише 1 клієнт на 10 квадратних метрів. Відвідувати спортивні та дитячі майданчики – заборонено.

      Також у випуску:

      Нідерландах сьогодні відбулося останнє у сезоні слухання у справі MH17.

      Антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження проти експрем'єра Олексія Гончарука. Приводом стала публікація у ЗМІ, в якій йдеться про обмеження експорту та реекспорту продукції, яка необхідна у протидії коронавірусу.

      Через перший випадок коронавірусу на Черкащині запроваджують режим надзвичайної ситуації.

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
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      Теги: Новини Києва Випуск новин
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