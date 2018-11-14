Випуск новин за 18:00: Парадокси президентських виборів. Реакція киян на сніг
У випуску новин за 14 листопада станом на 18:00 – у березні наступного року українці вибиратимуть нового президента, проте вже зараз соціологи шокують рейтингами. У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП, через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.
Також у випуску:
Пасажири авіарейсу "Париж – Шанхай" три дні знаходитися в Іркутську через задимлення у кабіні пілотів.
Джерело: 24 канал
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