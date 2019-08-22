Випуск новин за 18:00: Підготовка до Дня Незалежності. Скандал з Дубінським
У випуску новин за 22 серпня станом на 18:00 – у Києві триває підготовка до Дня Незалежності. Сьогодні у центрі столиці відбудеться генеральна репетиція параду. Обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта.
Також у випуску:
"Батьківщина" запропонувала кандидата на посаду віце-спікера.
Нардеп від "Слуги народу" пояснив, у який спосіб відбувалася розсадка у Раді.
Джерело: 24 канал
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