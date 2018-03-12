Випуск новин за 18:00: Візит представника ЄС в Україну. Політагітація дітей в Криму
Випуск новин 19:04, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 18:00 – глава дипломатичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні пообіцяла допомогти грошима на Донбасі. У Криму змушують дітей вести на вибори батьків, зробивши фото на виборчій дільниці, якщо ж цього не станеться, бюджетникам погрожують звільненням.
Також у випуску:
Львів'яни заспівали гімн на площі Ринок.
СБУ проводить обшуки в агентів Кремля.
Брюссель продовжив "Кримські санкції".
Фільм "Кіборги" покажуть у Вашингтоні.
Джерело: 24 Канал
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