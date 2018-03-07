Випуск новин за 19:00: 4G в Україні. Доля мисливських угідь Януковича
Випуск новин 19:50, 7 березня 97 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – 4G чекають в Україні з березня. Мобільні оператори не пошкодували на ліцензії 5,5 мільярда гривень. Мисливські угіддя Януковича хочуть перетворити на національний парк. Варто зазначити, що оточення екс-президента використовувало ліси Сухолуччя на Київщині, для своїх "царських" полювань.
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Джерело: 24 Канал
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