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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: ДТП у Львові. Дипломатичний скандал із Росією

Випуск новин 62 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 березня станом на 19:00 – у Львові зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, п'ятьох пасажирів госпіталізували. Росія вирішила вислати ще понад півсотні британських дипломатів.

Також у випуску:

Затримання у справі пожежі в Кемерові.

Через недосконале законодавство Україна потерпає від мисливців за металобрухтом.

У Польщі на вїзді до України у чергах стоять сотні машин.

Теги: Новини Росії Новини Львова Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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