Випуск новин за 19:00: ДТП у Львові. Дипломатичний скандал із Росією
У випуску новин за 31 березня станом на 19:00 – у Львові зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, п'ятьох пасажирів госпіталізували. Росія вирішила вислати ще понад півсотні британських дипломатів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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