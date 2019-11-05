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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 19:00: Гейзер з окропу у столиці. Школи Харкова залишилися без опалення

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 19:00 – просто у середмісті столиці, на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу, під землю пішла іномарка. На Харківщині більш як 25 тисяч населення міста практично повністю залишилися без опалення. Холодні батареї у всіх десяти школах міста.

      Також у випуску:

      Через 4 місяці після виборів до Верховної Ради у ЦВК назвали переможця в останньому окрузі.

      Нові подробиці резонансної справи. Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясували, хто саме здійснив смертельний постріл, який забрав життя у п'ятирічного Кирила Тлявова.

      Найбільше летовище України до зими готове. В аеропорту "Бориспіль" обіцяють, що цьогоріч через снігопади та ожеледиці рейси скасовувати не будуть.

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      Теги: Випуск новин Опалювальний сезон Новини Києва Авто
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