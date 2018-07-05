Випуск новин за 19:00: Музей Революції Гідності. Нове рішення Балуху

Випуск новин за 19:00: Музей Революції Гідності. Нове рішення БалухуВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 липня станом на 19:00 – із будівництвом музею Революції Гідності треба почекати ще 2-3 місяці – вважає департамент спецрозслідувань Генпрокуратури й пише заборону на проведення будь-яких робіт із розбудови музею та меморіалу. Незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у побитті начальника ізолятора.
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Джерело: 24 канал
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