Випуск новин за 19:00: Музей Революції Гідності. Нове рішення Балуху

У випуску новин за 5 липня станом на 19:00 – із будівництвом музею Революції Гідності треба почекати ще 2-3 місяці – вважає департамент спецрозслідувань Генпрокуратури й пише заборону на проведення будь-яких робіт із розбудови музею та меморіалу. Незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у побитті начальника ізолятора.

Також у випуску: Депутати хочуть дати дозвіл силовикам блокувати сайти. Олег Сенцов побачився з двоюрідною сестрою. "Розстрільний список": як живуть журналісти, яких замовили.