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      Випуск новин за 19:00: На Львівщині припинили навчання через кір. Ціни на "євробляхи"

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 19:00 – у селі Рудно, що на Львівщині, 37 дітей захворіло на кір. У сусідньому селищі Зимна Вода хворих вже 13. У школах припинили навчання. Депутати Верховної Ради затвердили нову формулу розмитнення автівок на єврономерах. Власники автівок хочуть продовжувати акції протесту.

      Також у випуску:

      "Укрпошта" погрожує закрити сім тисяч відділень по всій Україні, інші ж обіцяє модернізувати. 

      Чому українці бояться робити вакцинацію проти кору.

       

      Теги: Авто на єврономерах Випуск новин Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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