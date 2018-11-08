Випуск новин за 19:00: На Львівщині припинили навчання через кір. Ціни на "євробляхи"
У випуску новин за 8 листопада станом на 19:00 – у селі Рудно, що на Львівщині, 37 дітей захворіло на кір. У сусідньому селищі Зимна Вода хворих вже 13. У школах припинили навчання. Депутати Верховної Ради затвердили нову формулу розмитнення автівок на єврономерах. Власники автівок хочуть продовжувати акції протесту.
Також у випуску:
"Укрпошта" погрожує закрити сім тисяч відділень по всій Україні, інші ж обіцяє модернізувати.
Чому українці бояться робити вакцинацію проти кору.
Джерело: 24 канал
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