Випуск новин за 19:00: Найгірші результати ЗНО. Створення музею на Поштовій площі

У випуску новин за 21 червня станом на 19:00 – кожен сьомий випускник "провалив" ЗНО. Найважче далися математика, українська мова та історія. Так ЗНО з української мови та історії України "провалили" 14% абітурієнтів, а з математики ще більше – 19%. Київрада проголосувала за створення музею на Поштовій площі, однак активісти незадоволені документом.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку. Денісова продовжує добиватися зустрічі з Сенцовим. Жителі села на Житомирщині потерпають від отрутохімікатів.