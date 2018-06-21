Випуск новин за 19:00: Найгірші результати ЗНО. Створення музею на Поштовій площі

Випуск новин за 19:00: Найгірші результати ЗНО. Створення музею на Поштовій площіВипуск новин 17 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 червня станом на 19:00 – кожен сьомий випускник "провалив" ЗНО. Найважче далися математика, українська мова та історія. Так ЗНО з української мови та історії України "провалили" 14% абітурієнтів, а з математики ще більше – 19%. Київрада проголосувала за створення музею на Поштовій площі, однак активісти незадоволені документом.
Також у випуску:
Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку.
Денісова продовжує добиватися зустрічі з Сенцовим.
Жителі села на Житомирщині потерпають від отрутохімікатів.
Джерело: 24 канал
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