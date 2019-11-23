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      Випуск новин за 19:00: Нові навчання "Слуги народу". Ожеледиця у Львові

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 19:00 – у "Слузі народу" мають намір провести так званий "Трускавець №2". Адже тижневого експрес-курсу з депутатства влітку монобільшості виявилось замало. Під травмпунктами черги, на дорогах аварії і затори. От такі наслідки сильної ожеледі у Львові. Над ранок у місті пішов дощ і через мороз усе скувало кригою.

      Також у випуску:

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       В Україні День пам'яті жертв Голодомору.

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      Теги: Новини Львова Випуск новин Слуга народу
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