Випуск новин за 19:00: Нові навчання "Слуги народу". Ожеледиця у Львові
У випуску новин за 23 листопада станом на 19:00 – у "Слузі народу" мають намір провести так званий "Трускавець №2". Адже тижневого експрес-курсу з депутатства влітку монобільшості виявилось замало. Під травмпунктами черги, на дорогах аварії і затори. От такі наслідки сильної ожеледі у Львові. Над ранок у місті пішов дощ і через мороз усе скувало кригою.
Також у випуску:
В Малайзії затримали судно з українцями.
Чотири чиновники Білого Дому за три дні розповіли чимало нового про тиск на Київ.
В Україні День пам'яті жертв Голодомору.
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