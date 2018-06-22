Випуск новин за 19:00: Погром відділення Ощадбанку в Києві. Неофіційна сторінка Порошенка

У випуску новин за 22 червня станом на 19:00 – бите скло, кіптява на стелі, спалені документи – так після погрому виглядає одне з відділень Ощадбанку у Києві. Туди закинули коктейль Молотова, очевидці кажуть, що нападників було двоє. Журналісти знайшли нібито персональну сторінку Петра Порошенка у Facebook, зареєстрований він там під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.

Також у випуску: Очільником військово-цивільної адміністрації президент таки призначив уродженця Ростова-на-Дону Олександра Куця. У Києві згоріли кіоски на станції метро "Осокорки". Гройсман вирішив перевірити нарахування премій керівникам "Нафтогазу".