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Випуск новин за 19:00: Помічник нардепа стріляв у підлітка. День кримськотатарського прапора

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 червня станом на 19:00 – у Вишневому, під Києвом, п'яний помічник народного депутата із травматичного пістолета стріляв у підлітків, які грали у футбол. У Запоріжжі активісти вийшли на флешмоб у центрі міста, щоб відзначити день кримськотатарського прапора.

Також у випуску:

Назар Холодницький та його родина безкоштовно отримали майже півгектара землі у Києво-Святошинському районі, де він раніше працював прокурором.

У Львові суд обрав запобіжний захід всім учасникам погрому ромського табору, семеро – неповнолітні, вони учні трьох львівських шкіл.

Сьогодні у Києві та Москві одночасно уповноважені з прав людини України та Росії мали побачити людей, яких готують до обміну.

Теги: Діти Новини Києва Випуск новин Новини Запоріжжя Анексія Криму Зброя
Джерело: 24 канал
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