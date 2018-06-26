Випуск новин за 19:00: Помічник нардепа стріляв у підлітка. День кримськотатарського прапора

Випуск новин за 19:00: Помічник нардепа стріляв у підлітка. День кримськотатарського прапораВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 червня станом на 19:00 – у Вишневому, під Києвом, п'яний помічник народного депутата із травматичного пістолета стріляв у підлітків, які грали у футбол. У Запоріжжі активісти вийшли на флешмоб у центрі міста, щоб відзначити день кримськотатарського прапора.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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