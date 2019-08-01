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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Пожежа на Київщині. Вирубка лісів у Карпатах

      Випуск новин 25

      У випуску новин за 1 серпня станом на 19:00 – на Київщині сталася пожежа. На світанку в селі Тарасівка Києво-Святошинського району спалахнула автозаправна станція. В Україні гине ліс через незаконне вирубування. Зокрема, у Карпатах замість столітніх смерек – нині гектари пеньків. Проте влада уже 20 років закриває очі на чорних лісорубів

      Також у випуску:

      У Дніпрі легковик на повній швидкості влетів у мікроавтобус.

       

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      Теги: Випуск новин Пожежа Новини Києва Карпати
      Джерело: 24 канал
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