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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      Випуск новин за 19:00: Пресконференція Ігоря Мазура. Зрив опалювального сезону на Львівщині

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 19:00 – Затриманого у Польщі за запитом Росії Ігоря Мазура звільнили на поруки українського консула. Одразу ж після звільнення він дав пресконференцію для представників засобів масової інформації. На Львівщині через зрив опалювального сезону мешканці Новояворівська перекрили міжнародну трасу Львів-Краківець.

      Також у випуск:

      Зустріч у нормандському форматі може відбутись вже наприкінці листопада. Про це повідомляє видання "Дзеркало Тижня", посилаючись на власні джерела, близькі до Банкової.

      Бойовики обстріляли вантажівку наших військових. Фото обстріляного грузовика оприлюднило видання "Цензор.нет".

      В аеропорту Єгипетського Шарм-ель-Шейху спалахнув літак із двома сотнями українських туристів на борту. Судно авіаперевізника SkyAp прибуло із Запоріжжя.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Ігор Мазур Новини Польщі Опалювальний сезон Новини Львова
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