Випуск новин за 19:00: Приватні детективи в Україні. Шевченківські читання у Львові
У випуску новин за 9 березня станом на 19:00 – в Україні хочуть узаконити діяльність приватних детективів. Такі пошуковці вже успішно працюють у країнах Євросоюзу і допомагають поліції. У Львові біля пам'ятника Кобзарю чоловіча хорова капела виконала твори на вірші Тараса Шевченка. Сьогодні святкують день народження видатного письменника.
Також у випуску:
В українському уряді затвердили заходи боротьби з коронавірусом.
У Києві відбулась акція солідарності з анексованим Кримом.
Українські бійці на передовій читають вірші Тараса Шевченка.
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