Випуск новин за 19:00: Приватні детективи в Україні. Шевченківські читання у Львові

У випуску новин за 9 березня станом на 19:00 – в Україні хочуть узаконити діяльність приватних детективів. Такі пошуковці вже успішно працюють у країнах Євросоюзу і допомагають поліції. У Львові біля пам'ятника Кобзарю чоловіча хорова капела виконала твори на вірші Тараса Шевченка. Сьогодні святкують день народження видатного письменника.

Також у випуску: В українському уряді затвердили заходи боротьби з коронавірусом. У Києві відбулась акція солідарності з анексованим Кримом. Українські бійці на передовій читають вірші Тараса Шевченка.