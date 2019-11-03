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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Скандал за участю Киви. Чемпіонат з корфболу у Львові

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 19:00 – Новий скандал за участі одіозного нардепа від партії ОПЗЖ Іллі Киви. Відрізати голову він пригрозив перехожому, який зробив йому зауваження. Україна написала нову сторінку своєї спортивної історії. У нас вперше відбувся відбір на чемпіонат Європи з екзотичного спорту корфболу.

      Також у випуску:

      Тисячі містечок і сіл без світла, затоплені будинки та паралізовані автошляхи. На заході Франції вирує шторм Амелі.

      Поранені на передовій. Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції вздовж майже всієї лінії фронту. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Ілля Кива Новини Львова
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